Textor faz alerta sobre Grupo City: ‘Bahia vai ganhar todos os campeonatos’

John Textor vem investindo pesado no Botafogo e planeja deixar um legado grandioso no clube. No entanto, ele defende que exista um teto de gastos no futebol brasileiro. O empresário americano teme que Bahia, administrado pelo Grupo City, se torne uma potência praticamente invencível no país.

“O Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos”, disse Textor ao “Abre Aspas”, do ge.

John Textor sobre momento do Botafogo

O Glorioso se reergueu depois do tropeço no Brasileirão de 2023. Afinal, os jogadores alvinegros estão na liderança isolada e são candidatos novamente ao título do campeonato. John Textor, por sua vez, prega cautela neste momento e relembra que existem fortes concorrentes na disputa.

“Ainda é cedo. Dado o que aconteceu em 2023, nós queríamos ter uma chance de competir e estar no topo cedo. Tem muitas equipes boas no topo, uma diferença de apenas três pontos, mas é muito bom estar lá”, afirmou Textor.

Decisão no Brasileirão

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (17/07), diante do Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões dos times. Afinal, as equipes estão empatadas em número de pontos e competem na parte de cima da tabela.

“Eu admiro o Abel Ferreira. Tentei contratá-lo, ele disse não repetidamente. Os jogadores e a base do Palmeiras são fantásticos. Eu compro jogadores de 20 milhões para competir com alguém que eles formam na própria casa, porque nós somos novos nisso. Eles são favoritos todos os anos, então você quer vencer o melhor time”, disse Textor, que está no Rio de Janeiro e é presença confirmada no Nilton Santos.

