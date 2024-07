Guarani anuncia novo patrocinador máster

Clube paulista acerta vínculo com casa de apostas - (crédito: Foto: Divulgação / Guarani)

O Guarani anunciou, nesta quarta-feira (17), a casa de apostas ‘Dafabet’ como novo patrocinador máster do clube. A empresa terá seu logo estampado na parte frontal da camisa do time até o Campeonato Paulista de 2025, com prioridade de renovação.

“Tenho certeza de que este acordo será um sucesso e terá um impacto positivo para o Guarani. Agradecemos a confiança da Dafabet e estamos ansiosos para começar esta parceria fundamental para nossa trajetória na temporada de 2024”, afirmou André Marconatto, presidente do clube.

“Estamos muito felizes em anunciar esta parceria que vai agregar muito ao Guarani e à ‘Dafabet’. Tenho certeza de que este acordo trará muitos benefícios para o clube e para os torcedores bugrinos”, acrescentou Adriano Hintze, do Conselho de Administração e responsável pelo Departamento de Marketing do clube.

Além disso, um dos embaixadores da marca é o ex-atacante Amoroso, revelado pelo Guarani e ídolo do clube.

