Fausto Vera tem nome publicado no BID e vira opção para o Atlético

O volante Fausto Vera, último contratado do Atlético na janela de transferências, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa maneira, o argentino vira opção para os próximos jogos do Galo.

Assim, o jogador é opção de Gabriel Milito para o jogo contra o Vasco, no domingo, na Arena MRV, duelo do Campeonato Brasileiro.

Como estava ativo no Corinthians, treinando e sendo opção para os jogos, o volante deve ser, pelo menos, relacionado para a partida do fim de semana.

O jogador passou por exames médicos no início da semana. Fausto Vera, Atlético e Corinthians fizeram uma longa negociação, com vários problemas burocráticos. No entanto, tudo foi resolvido para o atleta ser anunciado. O clube ainda vai apresentar o jogador de maneira oficial.

O Atlético está de folga nesta quarta-feira (17), após o empate por 1 a 1 com o Juventude, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores se reapresentam nesta quinta (18), quando iniciam os preparativos para o duelo diante da equipe carioca.

