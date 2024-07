Barcelona anuncia que Yamal usará número que pertencia a Vitor Roque

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (17), o novo número de Lamine Yamal para a próxima temporada. O jovem, recentemente campeão da Eurocopa e eleito o melhor jogador jovem do torneio, vestirá a camisa 19, deixando para trás o número 27 que usou em 2023/24. O Barça publicou um vídeo nas redes sociais para confirmar a mudança, que aumenta as dúvidas sobre futuro do brasileiro no clube.

Lamine Yamal anos usou o número 19 durante todo a Euro 2024. Além disso, esse foi o mesmo número que Lionel Messi usou no início de sua carreira no time principal do Barcelona.

Ao mesmo tempo, a imprensa espanhola também informou que Lamine Yamal quer respeitar que a icônica camisa 10 do Barcelona pertence a Ansu Fati. Ele, inclusive, voltou ao clube após um empréstimo ao Brighton, da Inglaterra, e com quem o time conta para esta temporada.

Na sua primeira temporada completa pelo Barcelona, Yamal fez 50 jogos, marcando sete gols e dando sete assistências.

Barcelona ainda não informou o número da nova camisa de Vitor Roque

O brasileiro não teve espaço no Barça em sua primeira temporada e tem futuro indefinido. Desde a chegada ao time, em 2023, o jogador de 19 anos não rendeu o que era esperado pelo investimento junto ao Athletico-PR, que envolveu 74 milhões de euros (R$ 410 milhões) no total para os cofres do espanhol.

Ao mesmo tempo, a chegada de Hansi Flick ao comando do elenco, depois da demissão de Xavi em maio deste ano, trouxe a esperança de que o brasileiro pudesse ter novas oportunidades. No entanto, a mudança da numeração parece demonstrar que o Barcelona não tem Vitor Roque entre as prioridades do elenco.

Veja o vídeo divulgado para o novo número de Lamine Yamal:

