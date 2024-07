Mbappé, do Real Madrid, possui carros de luxo que não pode dirigir

Um dos grandes jogadores da atualidade, Mbappé ostenta uma garagem recheada de carros de luxo. Ferrari, Mercedes e BMW são algumas das marcas que fazem parte da coleção de automóveis do novo reforço do Real Madrid, apresentado na última terça-feira (16). O francês, no entanto, não usufrui ao volante de suas máquinas.

Aos 25 anos, o atacante não possui carteira de motorista, mesmo com a idade permitida na França sendo a mesma do Brasil (18 anos). No PSG, Mbappé teve um motorista particular oferecido pelo clube e disponibilizado para qualquer momento do dia. O francês chegou a falar sobre sua opção em uma entrevista.

“É uma das desvantagens de ter sucesso cedo, perdi coisas simples como ter carteira de motorista. Acho que todo mundo tem. Para muita gente a habilitação é uma obrigação, mas não era para mim. Embora seja sinônimo de autonomia, tive a minha autonomia desde cedo porque tinha motoristas à minha disposição. Nunca foi uma prioridade”, explicou.

Mesmo sem a habilitação, Mbappé mostra apreço por carros famosos. Em sua coleção, o francês possui como maior destaque uma Ferrari 488 Pista. O modelo esportivo é avaliado em R$ 2,8 milhões. Da mesma marca, uma Ferrari 458, avaliada em R$ 1,8 milhão e com a participação do alemão Michael Schumacher, lenda da F1, no design do carro.

Além da famosa marca italiana, o atacante possui um Volkswagen Touareg, de R$ 640 mil, uma Mercedes-Benz Classe V, de R$ 718 mil, e ainda modelos como um Range Rover, um BMW e um Audi.

A garagem de Mbappé também tem espaço para modelos “mais acessíveis”, como um Volkswagen Multi Van e um Volkswagen Tiguan, avaliados respectivamente em R$ 427 mil e R$ 304 mil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook