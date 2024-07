Mascherano sai em defesa dos argentinos após cânticos racistas: ‘Brincadeira mal interpretada’

Mascherano está com a seleção olímpica da Argentina em preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris - (crédito: Foto: Gustavo Ortiz/AFP via Getty Images)

O técnico da seleção olímpica da Argentina e ex-capitão da seleção principal, Javier Mascherano, comentou nesta quarta-feira (17) sobre o vídeo em que Enzo Fernández e outros jogadores do elenco argentino entoaram cânticos racistas em alusão aos jogadores que defendem a seleção da França e tem origens africanas. Dessa maneira, o ex-jogador defendeu os atletas, garantiu que os argentinos não são racistas e afirmou que ‘uma brincadeira pode ser mal interpretada’.

“Se existe algo que nós argentinos não somos, é racista, longe disso. Acho que tudo foi tirado de contexto. Muitas vezes é preciso entender a cultura de cada país e muitas vezes o que entendemos como uma brincadeira pode ser mal interpretado em outro lugar”, disse Javier Mascherano, à agência ‘AFP’.

Além disso, Mascherano saiu em defesa especificamente do volante Enzo Fernández, que fazia a transmissão ao vivo na qual se viram os cânticos racistas dos jogadores após o título da Copa América.

“Conheço o Enzo, é um bom garoto e não tem nenhum tipo de problema com isso. Mas, o que acontece é que muitas vezes, em uma comemoração, pegam uma parte de um vídeo e tiram de contexto”, enfatizou.

Em contrapartida às declarações de Mascherano, jogadores do Chelsea e da França param de seguir Enzo nas redes sociais

No entanto, a imprensa francesa debate que jogadores franceses que atuam no clube inglês estão profundamente irritados com Enzo. Assim, os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku. Todos deixaram de seguir o argentino nas redes sociais.

