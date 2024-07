Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, classificados e mais

Após conhecermos os 16 classificados, chegou a hora do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Saiba, então, com o Jogada10, todas as informações que você precisa para acompanhar o evento, que ocorrerá nesta quinta-feira (17), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O canal da CBF no YouTube transmitirá o evento ao vivo.

Local, data e horário

O sorteio ocorre nesta quinta-feira, às 14h, na sede da CBF, zona oeste do Rio de Janeiro.

Regras

Se até a terceira fase, os times eram separados em potes, isto não acontece no sorteio das oitavas de final. Dessa forma, os clubes podem pegar qualquer um dos 16 classificados.

Jogadores contratados na atual janela podem ser inscritos, desde que não tenham jogado a Copa do Brasil por outra equipe em 2024.

Datas

Segundo o calendário da CBF, os jogos de ida das oitavas estão programados para ocorrer entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. Já as partidas de volta ocorrem, então, entre os dias 6 e 8 de agosto.

Times classificados

Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB*

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Goiás*

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco

*Times que estão atualmente disputando a Série B do Brasileirão

