Cerro Porteño x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, o Athletico busca vaga nas oitavas da competição continental e terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, jogando fora de casa. A bola vai rolar nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), neste que será o primeiro jogo entre as equipes em busca da vaga.

De acordo com as informações do Ogol, Cerro Porteño e Athletico se enfrentaram em duas oportunidades ao longo da história, os dois jogos válidos pela Copa Libertadores de 2005. O retrospecto aponta uma vitória para cada time.

Onde assistir

A partida entre Cerro Porteño e Athletico será transmitida de forma exclusiva pela Paramount+

Como chega o Cerro Porteño

O Cerro Porteño não joga há quase um mês, o que pode ser um fator vantagem para o Athletico. Em sua partida mais recente, o Cerro venceu o Nacional-PAR por 2 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada da Apertura.

Pela Libertadores, em 6 rodadas disputadas na fase de grupos da Libertadores, o Cerro acumulou três empates, duas derrotas e apenas uma vitória. Entretanto, não foi suficiente para avançar às oitavas da competição. O técnico Manolo Jiménez não possui jogadores lesionados ou suspensos, e vai com força máxima em busca da vitória, no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana.

Como chega o Athletico

O Athletico vai contar com reforços importantes para o ataque para o duelo com o Cerro Porteño. O trio de atacantes Canobbio, Nikão e Mastriani fica à disposição do técnico Martín Varini, que fará seu segundo jogo a frente da equipe paranaense.

Canobbio, aliás, voltou da seleção uruguaia com o terceiro lugar da Copa América. Dos três, ele é quem tem mais chance de voltar à titularidade. Já Nikão e Mastriani devem ser relacionados para o jogo, mas ficarão como opções no banco. Ambos estavam se recuperando de lesões – coxa e panturrilha, respectivamente. Entretanto, o goleiro Bento está de saída para o Al Nassr, dos Emirados Árabes, e não entra em campo.

O Furacão, aliás, passa por uma reformulação, após a chegada do técnico uruguaio, Martín Varini. O clube, inclusive, fez campanha regular na fase de grupos da Sul-Americana, mas terminou na vice-liderança do grupo E, e não conquistou uma vaga direta nas oitavas de final.

Cerro Porteño x Athletico

Copa Sul-Americana – Playoff das oitavas – 1º jogo

Data e horário: 18/07/2024 (quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, Assunção (Paraguai).

CERRO PORTEÑO: Jean; Alan Benítez, Eduardo Brock, Cristian Báez e Miguel Benítez; Morel, Wilder Viera e Piris da Motta; Iturbe, Churín e Cecilio Domínguez. Técnico: Manolo Jiménez.

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Cuello (Christian), Julimar e Pablo. Técnico: Martín Varini.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

