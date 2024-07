Atlético exclui torcedor que fez gestos racistas contra o Flamengo

Torcedor do Atlético-MG faz gestos racistas em direção a torcida do Flamengo assista - (crédito: Foto: Redes sociais)

O Atlético informou que já identificou e excluiu do quadro de sócios o torcedor acusado de fazer gestos racistas, no jogo contra o Flamengo, na Arena MRV. Em nota, inclusive, o clube disse que colabora com as investigações e com o processo policial.

“O banco de dados do programa de sócios e o sistema de monitoramento de câmeras da Arena MRV foram fundamentais para a identificação. O Atlético continua colaborando com as autoridades públicas competentes. O clube ressalta que seguirá vigilante no combate a quaisquer formas de discriminação nas partidas realizadas na Arena MRV”.

No vídeo, é possível perceber que o homem discutia com torcedores do Flamengo. Neste momento, ele fez gestos referindo à pele e foi xingado pelos adversários.

No jogo, vale lembrar, o Atlético sofreu uma dura goleada para o Flamengo por 4 a 0 jogando em sua casa, em Belo Horizonte.

