Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam às 19h desta quinta-feira (18), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. O embate será realizado no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. O Verdão é o líder da competição, com 33 pontos, enquanto o Galo aparece apenas na 16ª posição, com 14 pontos.

O Brasileirão Sub-20 não tem rebaixamento. Os 20 clubes que jogam a competição são definidos a partir do ranking da CBF. Já na parte de cima, os oito primeiros avançam para o mata-mata. O torneio tem apenas um turno.

Onde Assistir:

O Sportv transmite a partida

Como chega o Atlético-MG

O Galo vem de três derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. O último duelo do Atlético-MG foi contra o São Paulo, na semana passada, quando terminou em 2 a 2, com direito a gol do meia João Rafael no último minuto.

Como chega o Palmeiras

O Verdão está muito embalado, afinal, vem de quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco rodadas. No seu último compromisso, o time paulista derrotou o Botafogo por 3 a 1, em Santo André, na quarta-feira passada (10/7).

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

14ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 18/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Robert, Vitor Gabriel, Denilson, Renan Cunha e Maykon; Caio Ribas, David Kauã e Mateus Iseppe; Caio Maia, Louback e João Rafael. Técnico: Guilherme Dalla Déa.

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho e Patrick; Riquelme Fillipi, Thalys, Daniel e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Filipe Ramos de Santana (MG)

