Seleção Feminina embarca para a disputa dos Jogos Olímpicos em Paris

A Seleção Brasileira feminina embarcou nesta quarta-feira (17) para a disputa dos Jogos Olímpicos, que serão realizados em Paris a partir do final deste mês. A delegação saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim com destino a Bordeaux, no sudoeste da França. O Brasil estreia no torneio olímpico no dia 25 contra a Nigéria, na cidade francesa.

Todavia, antes do embarque, a CBF realizou uma apresentação de despedida das jogadoras na Granja Comary, em Teresópolis, onde as convocadas fizeram a primeira fase de preparação para a Olimpíada. A grande atração foi a apresentação de 20 meninas da orquestra do projeto sociocultural “Música Para Juventude”, do Centro Cultural FESO Pro Arte, situado em Teresópolis.

Desse modo, além da apresentação, as meninas levaram bilhetes personalizados para as jogadoras, desejando boa sorte na competição. Ao final da apresentação emocionante, elas receberam aplausos demorados das jogadoras, da comissão técnica da Seleção, dos funcionários da CBF e do presidente Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo deixa mensagem para seleção feminina e enaltece técnico Arthur Elias

“Foi uma despedida emocionante. Estamos convictos de que o trabalho vem sendo muito bem conduzido pelo Arthur Elias, pela Cris Gambaré e por todas as atletas. Cheguemos fortes na Olimpíada. Da parte da CBF, nós demos toda a estrutura possível para a Seleção, com uma preparação em altíssimo nível encerrada aqui na Granja Comary nesta quarta-feira e que continuará na França a partir de amanhã. Agora é torcer e passar confiança para que jogadoras e comissão técnica possam trabalhar com tranquilidade em busca do nosso sonho olímpico”, resumiu o dirigente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.