São Paulo derrota o Grêmio e entra no G4 do Brasileirão

São Paulo derrota o Grêmio no MorumBIS e entra para o G4 do torneio nacional - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

Nesta quarta-feira (17), o São Paulo derrotou o Grêmio por 1 a 0, em jogo realizado no MorumBIS, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida saiu com Lucas Moura. Com o placar, o Tricolor está na quarta colocação, com 30 pontos. Já o Imortal está na 18ª posição, com 11 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o São Paulo visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. Enquanto isso, o Grêmio recebe o Vitória, no Centenário.

Primeiro tempo com gol do São Paulo

Com um ritmo forte desde os minutos iniciais, o São Paulo foi agraciado logo aos 9 minutos. Lucas Moura bateu cruzado de fora da área e estufou as redes. Melhor em campo, o Tricolor Paulista resolveu acelerar o ritmo para definir o jogo, mas não foi efetivo para balançar a rede. O Grêmio só assustou perto dos acréscimos através de Pavón.

Segundo tempo agitado

Na volta dos vestiários, o Grêmio enfileirou ao menos duas oportunidades claras. No primeiro lance, Carballo, sozinho na pequena área, cabeceou para fora. Na sequência, Soteldo recebeu passe na grande área e com Rafael batido, conseguiu chutar por cima do gol. A resposta do São Paulo veio com Luciano, que pegou cruzamento de primeira e exigiu ótima defesa de Marchesín.

Com o passar da etapa final, o São Paulo parecia sem ritmo e viu o Grêmio cercar a sua grande área. Rafael ainda precisou trabalhar na finalização de Soteldo para garantir a vitória. Nos acréscimos, quando o time gaúcho estava desorganizado na defesa, André Silva teve a oportunidade de matar o duelo. Porém, a arrancada que partiu do meio-campo, terminou com a finalização pela linha de fundo.

SÃO PAULO 1 X 0 GRÊMIO

17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

Data: 17/7/2024 (terça-feira)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Público: não informado

Renda: não informado

Gols: Lucas Moura, 9’/1°T (1-0);

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Wellington; Bobadilla, Alisson (Wellington Rato, 9’/2ºT), Lucas Moura (Rodrigo Nestor, 19’/2ºT), Luciano (Galoppo, 19’/2ºT) e Ferreira; Calleri (André Silva, 24’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Natã (Ronald, 42’/2ºT) e Reinaldo; Pepê (Ceballo, intervalo), Villasanti e Dodi; Soteldo, Everton Galdini (Nathan, intervalo) e Pavón (Nathan Fernandes, 29’/2ºT). Técnico: *Alexandre Mendes. Renato Gaúcho apresentou sintomas gripais e não comandou a equipe.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Cartões amarelos: Lucas Moura, Igor Vinicius, Rafael (SAO) Villasanti, Pepê, Nathan Fernandes (GRE)

Cartão vermelho: Igor Vinicius (54’/2ºT)

