Santos acerta contratação do atacante Billy Arce

Billy em ação pelo Independiente Del Valle, do Equador - (crédito: Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images)

O Santos encaminha a contratação do seu primeiro reforço no meio da temporada. Trata-se do atacante Billy Arce, que deixou recentemente a equipe do Once Caldas, da Colômbia.

Desse modo, o jogador é aguardado para a realização de exames e assinará contrato até dezembro de 2025. O jogador de 26 anos tem negociação vista como positiva pela diretoria do Peixe e chega sem custos de transferência, apenas com valores de luvas e salários. O Alvinegro ficará com 50% de seus direitos econômicos.

Billy, aliás, chegou a falar com pessoas próximas que sempre teve o desejo de defender o Santos. Ele é amigo do zagueiro Arboleda, do São Paulo, e esteve na polêmica do agora adversário quando o mesmo vestiu uma camisa do Palmeiras.

Novo reforço do Santos não atua desde maio

Todavia, o atacante fez duas temporadas no seu antigo clube e também soma passagens por Peñarol, Independiente del Valle, LDU e Barcelona, do Equador. Assim, ele marcou sete gols em 40 jogos pelo Once Caldas. Sua última aparição foi no dia 31 de maio, quando atuou por 85 minutos.

