Al-Nassr anuncia a contratação do goleiro Bento

Bento fechar com Al-Nassr - (crédito: Foto: Divulgação/Al Nassr)

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do goleiro Bento, que pertencia ao Athletico. O clube, que conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco, fez o anúncio nas redes sociais, chamando o goleiro de “Super Bento”.

????????? #?????_?????? ???????????? pic.twitter.com/mbD0DdVShP — ???? ????? ??????? (@AlNassrFC) July 18, 2024

Segundo informações do ‘ge’, o arqueiro, de 25 anos de idade, chega ao time de Cristiano Ronaldo e companhia por 18 milhões de euros (R$ 107 milhões, pela cotação atual).

Bento, aliás, foi revelado nas categorias de base do Athletico, tendo estreado em 2020. Sua primeira temporada como titular foi em 2022 e, ao todo, somou 164 partidas e cinco títulos conquistados, sendo uma Copa Sul-Americana e quatro Campeonatos Paranaenses.

Aval da comissão técnica da Seleção Brasileira

Antes de aceitar a proposta do Al-Nassr, Bento consultou membros da comissão técnica de Dorival Júnior, na Seleção Brasileira. Afinal, o goleiro não queria atuar em um futebol que o distanciasse da Amarelinha. Recentemente, inclusive, ele falou sobre esse cenário.

“Quero sair daqui para um cenário que eu possa seguir competindo pela Seleção Brasileira, e lá (na Arábia) não tenho tanta certeza que isso poderá acontecer. Se eu vou sair nessa janela? Não tenho certeza também, o que aparecer eu vou procurar analisar da melhor forma”, disse Bento, na zona mista após a partida do Athletico contra o Ypiranga, no sábado.

O goleiro nunca escondeu o seu desejo de atuar na Europa, e ficou próximo disso. No entanto, apesar do interesse da Inter de Milão, o Athletico recusou a proposta do clube italiano. Além disso, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, também não convenceu os athleticanos.

