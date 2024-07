São Paulo confirma a venda do zagueiro Diego Costa

Nesta quarta-feira (17), o São Paulo oficializou a saída do zagueiro Diego Costa. O jogador foi vendido ao Krasnodar, da Rússia. O valor do negócio girou em tornou de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões).

No Tricolor Paulista desde 2015, o defensor viveu altos e baixos e fez parte dos elencos que venceu o Paulistão 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Brasil 2024.

No bate-papo com o canal do clube, Diego Costa se despediu e não conteve a emoção ao falar sobre a sua trajetória dentro do MorumBIS.

“Muito feliz por tudo o que eu vivi aqui, agradeço à minha família, que sempre acreditou em mim; aos torcedores, que quando comecei a jogar me apoiaram de uma forma que jamais esperei. Então, fico até emocionado de falar. Agradeço muito a Deus, porque consegui realizar o sonho daquele moleque que saiu lá de Campo Grande, que trabalhou de pedreiro com o padrasto. Jamais imaginei viver tudo isso”, disse.

Em quase uma década no São Paulo, o jogador disputou 161 jogos. Agora, em seu novo desafio na carreira, ele fica no Krasonodar até junho de 2029.

