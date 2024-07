Tiquinho põe fim a jejum, e Botafogo, líder isolado, bate o Palmeiras

O Botafogo parece ter sepultado 2023. Afinal, o time já não mostra indícios daquele moribundo time que terminou a temporada passada. Mas um daqueles personagens estava em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada desta rodada do Campeonato Brasileiro. Seu nome: Tiquinho Soares, autor do gol que garantiu o triunfo alvinegro sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Colosso do Subúrbio. Enfim, enterrou aquele pênalti que todo torcedor da Estrela Solitária não faz questão de lembrar, contra o mesmo Verdão, no mesmo palco.

Após clássico alucinante no Engenho de Dentro e com fim de jejum (leia mais abaixo), o Botafogo permanece na liderança, agora, com 36 pontos. O Palmeiras é o segundo, com 33.

Botafogo e Verdão proporcionam alto nível

Que primeiro tempo alucinante. Digno, claro, de duas equipes fortes, cheia de alternativas, que buscam a liderança. Botafogo e Palmeiras protagonizaram um clássico do tamanho das tradições de um futebol pentacampeão mundial. Neste contexto, os goleiros trabalharam muito e asseguraram o placar zerado. John operou milagre, sozinho com López. Do outro lado, Weverton parou Luiz Henrique, Júnior Santos e Freitas com defesas dignas de um goleiro de Seleção. Valeu, portanto, o ingresso. Só nestes 45 minutos.

‘Tiquinho Soares é f***’

A intensidade da primeira etapa não caiu. O Botafogo, então, conseguiu uma jogada coletiva da defesa ao ataque espetacular, terminando em uma assistência de Luiz Henrique para Tiquinho marcar e encerrar um jejum de novo jogos. A torcida alvinegra, enfim, voltou a cantar que o artilheiro de 2023 era “f***”.

BOTAFOGO x PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Gols: Tiquinho, 10’/2ºT (1-0)

BOTAFOGO: John, Suárez, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Freitas (Barbosa, 32’/2ºT); Savarino, Luiz Henrique (Kauê), Júnior Santos (Igor Jesus, 39’/2ºT) e Tiquinho (Tchê Tchê, 32’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

PALMEIRAS: Weverton, Rocha (Mayke, 42’/2ºT), Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno, Menino (Felipe Anderson, 24’/2ºT) e Veiga (Paulista, 42’/2ºT); Estévão (Maurício, 35’/2ºT), Rony (Dudu, 35’/2ºT) e López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartão Amarelo: Barboza, Suárez (BOT)

Cartão Vermelho:

