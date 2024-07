Tiquinho valoriza vitória do Botafogo e ignora passado: ‘Construir uma nova era’

O Botafogo venceu o jogo de “seis pontos” contra o Palmeiras e se isolou na liderança do Brasileirão. O autor do gol da vitória, o atacante Tiquinho Soares afirmou que se preparou como qualquer jogo, deixou o passado recente de lado e quer construir nova era no Glorioso. Na partida emblemática de 2023, o centroavante perdeu o pênalti e depois viu a reação do Alviverde

“Jogo difícil. A gente se preparou bem. É mais um jogo. Claro que teve repercussão devido ao passado, como já falei, já foi, já passou. É construir uma nova era e feliz pelos três pontos que conseguimos”, disse o atacante.

Tiquinho, aliás, também comentou sobre o fim de jejum de gols. O centroavante não balançava as redes há nove rodadas.

“Todo mundo que perder um ente querido é difícil. Passei momentos complicados junto com a minha família. Perder o cara que eu achava mais f*** do mundo. Mas hoje eu, minha mãe, meus filhos, esposa e minha irmão estão todos felizes”, destacou.

Com o resultado, o Botafogo, aliás, chegou a 36 pontos e se distancia do vice-líder Palmeiras. O Alvinegro, portanto, recebe o Internacional, no sábado, dia 20, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

