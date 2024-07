Artur Jorge destaca vitória e cita fator psicológico do Botafogo

O Botafogo venceu o jogo de “seis pontos” contra o Palmeiras e se isolou na liderança do Brasileirão. Após a partida, o técnico Artur Jorge elogiou o duelo entre as equipes pela competição, valorizou o resultado positivo para os cariocas e citou o fator psicológico para faturar os três pontos.

“Cada jogo é um jogo e tem uma história. Jogo importante para nós. Essa vitória nos dá continuidade na liderança do campeonato, mas quero destacar o desempenho. Jogo com muita intensidade, equipes em busca da vitória e intensas. Isso valoriza nossa vitória, o Palmeiras nos criou dificuldades. Para quem assistiu e viu o jogo, ficou satisfeito. Tivemos a oportunidade de desempenhar o plano de jogo muito bem. Fomos comprometidos e capazes nas nossas ações e isso justifica a vitória, muito importante para nós”, destacou.

Fator psicológico

O treinador, aliás, valorizou o fator psicológico por conta da atmosfera do jogo por causa da partida do ano passado. Artur ressaltou o trabalho para conquistar os três pontos.

“O que nós trabalhamos vai no sentido do que é nossa consciência enquanto trabalho realizado até agora. Iniciamos esse jogo na liderança. Se não estamos animicamente fortes por liderar o campeonato, algo errado há. Essa liderança só podia ser consolidada com uma vitória. E os jogadores se comprometeram. Nós trabalhamos diariamente para vencer todo e qualquer adversário. Sabemos que o jogo contra o Palmeiras tem uma atmosfera diferente, mas o jogo se ganha dentro das quatro linhas. No final, a vitória acaba por nos surgir face ao aproveitamento”, destacou.

Tiquinho Soares

Artur Jorge, aliás, também elogiou a atuação de Tiquinho Soares. O centroavante, inclusive, voltou a marcar depois de nove jogos.

“O futebol tem essas coisas, podermos ficarmos satisfeitos com o gol do Tiquinho, merecido pelo trabalho dele e a importância na equipe. Hoje ele teve uma missão diferente, de defender na primeira fase. Acabou que estava no lugar certo na hora certa. Fez um jogo tremendo, destaco sua entrega pelo coletivo. É o mais importante ter jogadores comprometidos, dando o máximo para vencer. Como treinador tenho que ficar satisfeito, é isso que nos move. Para continuar sendo um Botafogo forte”, elogiou.

Apoio da torcida

“A participação é fantástica, e devo dizer que é de fato um gosto jogar em nossa casa, sempre estamos sempre tendo apoio da nossa torcida, tem sido incrível, impecável no sentido de apoiar a equipe, e os atletas sentem isso, a atmosfera que é criada é de empolgação e nos catapulta para a nossa missão e faz com que possamos ficar muito satisfeitos por corresponder a expectativa da nossa torcida, que é sempre de vencermos”, frisou.

Com o resultado, o Botafogo, aliás, chegou a 36 pontos e se distancia do vice-líder Palmeiras. O Alvinegro, portanto, recebe o Internacional, no sábado, dia 20, às 18h30 (horário de Brasília), também no Estádio Nilton Santos e com apoio dos torcedores.

