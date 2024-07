Textor critica atos contra Leila e Ednaldo: ‘Isso não é Botafogo’

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 contra o Palmeiras, o dono da SAF do time alvinegro, John Textor, condenou os atos contra Leila Pereira, presidente do clube paulista, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Na manhã desta quarta-feira, torcedores alvinegros penduraram bonecos que simulavam o enforcamento dos dirigentes.

“Bom, eu fiz parte do pronunciamento oficial do clube, então dissemos o que precisávamos dizer lá. Mas uma pequena garota, no estádio, me deu um pequeno bracelete com a palavra “amor”. Isso é importante, nós sempre dizemos que os campeonatos são feitos de amor, não de ódio. E o que isso representou hoje era ódio”, disse Textor antes de complementar.

“Isso não é Botafogo. Isso não nos ajuda a vencer, isso não ajuda o time, então eu me desculpo a Leila e ao Ednaldo por isso. Tudo é sobre amor, e essa é a mensagem”, completou.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também foi alvo de xingamentos por parte da torcida do Botafogo antes e depois da partida entre os dois times pelo Brasileirão. Ela, inclusive, não compareceu ao jogo por questões de segurança.

Com o resultado, o Botafogo, aliás, chegou a 36 pontos e se distancia do vice-líder Palmeiras. O Alvinegro, portanto, recebe o Internacional, no sábado, dia 20, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

