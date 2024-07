Luis Zubeldía cobra reforços no São Paulo após lesão de Alisson

Logo depois da vitória do São Paulo diante do Grêmio, o técnico Luis Zubeldía compareceu a sala de imprensa do MorumBIS e deu mais uma coletiva agitada. Do seu jeito sincero, ele não mediu as palavras e pediu reforços para o meio-campo, principalmente com a ausência de Alisson, jogador que sofreu uma fratura no tornozelo direito.

“É urgente que necessitamos de jogadores. Os dirigentes sabem. Não é sobre ter opções no plantel. Temos muitos volantes, mas que não jogam nessa posição. Vamos ter a pior versão dos jogadores que temos”, disparou.

“Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia do jogo. É um jogador de experiência, que tanto na fase com bola como na fase sem bola estava sendo muito importante, porque nos organiza”.

A decisão de Luiz Zubeldía mexe com os bastidores e pressiona a diretoria a agir rápido no mercado, pois em agosto, o São Paulo terá a Libertadores da América.

Enquanto não chega o torneio continental, a equipe terá no calendário o Brasileirão e Copa do Brasil, inclusive, o último torneio o time defende a taça obtida na temporada passada.

Internamente, o nome mais cotado para chegar ao posto de volante é Thiago Mendes. O meio-campista já acertou verbalmente com o São Paulo, mas não foi liberado pelo Al-Rayyan, seu clube do Qatar.

