Rafael admite oscilação do São Paulo, mas valoriza vitória

Após a vitória do São Paulo sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Morumbis, na última quarta-feira (17), o goleiro Rafael analisou o desempenho do Tricolor Paulista diante do Tricolor Gaúcho. O arqueiro reconheceu que o seu time oscilou dentro de campo. No entanto, o mais importante aconteceu: o triunfo em casa.

“Nós fizemos um grande jogo, dominamos o primeiro tempo inteiro, sabíamos que no segundo tempo o Grêmio iria pressionar, porque estava atrás do resultado. O futebol tem momentos bons e ruins dentro da partida e a gente precisa saber defender bem”, analisou Rafael.

Rafael também enalteceu a presença dos 53 mil torcedores na arquibancada contra o Grêmio. Com o resultado, o Tricolor chega aos 30 pontos no Brasileirão, na quarta colocação. O líder é o Botafogo, com 36. Aliás, o São Paulo e o Alvinegro ainda vão se enfrentar duas vezes no torneio, na 19ª e na última rodada.

“Nós fizemos uma grande partida e saio muito feliz com os 3 pontos. Isso era o mais importante na noite de hoje. (quarta-feira). Ganhar em casa, com o apoio do nosso torcedor”, finalizou Rafael.

Antes de enfrentar o Botafogo, porém, o Tricolor volta a campo contra o Juventude, no próximo domingo (21), às 18h30, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão.

