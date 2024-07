Vasco conquista quatro vitórias seguidas no Brasileirão após 12 anos

Embalou de vez! O Vasco conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, a quarta seguida sob o comando do treinador Rafael Paiva. A equipe bateu o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, com gol de David. Sendo assim, o Cruz-Maltino alcançou a marca que não acontecia desde a edição de 2012 da competição nacional.

Dessa forma, a equipe carioca bateu o Fortaleza (2 a 0), Internacional (2 a 1), Corinthians (2 a 0) e Atlético-GO (1 a 0) nas últimas quatro rodadas. O time de São Januário pegou o elevador e subiu na tabela, com dois triunfos no Rio de Janeiro e dois longe de seus domínios.

Em 2012, aliás, o time conseguiu emplacar duas sequências de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A última, portanto, aconteceu até o dia 25 de julho, com triunfo sobre o Botafogo, por 1 a 0. Antes disso, havia vencido Atlético-GO (1 a 0), São Paulo (1 a 0) e Santos (2 a 0).

Após a vitória sobre o Atlético-GO, o Vasco segue longe do Rio de Janeiro, visto que enfrentará Atlético-MG e Grêmio fora de casa. O time repetirá algo semelhante ao rival Fluminense, que também atuou em três partidas seguidas como visitante na competição. Isso porque a CBF ainda não definiu data e horário do jogo contra o Cuiabá.

Por fim, com o triunfo sobre o Dragão, o Cruz-Maltino subiu mais duas posições e está em nono, com 23 pontos. O foco, agora, é seguir com o bom momento para almejar voos maiores no campeonato. Ainda mais com a chegada dos quatro reforços: Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez.

