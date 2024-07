Barcelona negocia com Nico Williams, destaque da Espanha na Eurocopa

Spain's midfielder #17 Nico Williams reacts during the UEFA Euro 2024 quarter-final football match between Spain and Germany at the Stuttgart Arena in Stuttgart on July 5, 2024. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Barcelona segue no mercado e busca um nome de peso para o seu setor ofensivo. Assim, o clube volta suas atenções para Nico Williams, que se destacou pelo Athletic Bilbao na temporada e foi titular da Espanha na conquista da Eurocopa.

De acordo com a imprensa espanhola, o agente do jogador se reuniu, nesta quarta-feira (17), em Zaragoza com o diretor esportivo do Barça, o ex-jogador Deco. Vale lembrar que a equipe culé fará sua estreia no Campeonato Espanhol 2024/25 contra o Valencia, dia 17 de agosto.

Dessa forma, o técnico Hansi Flick deu o aval para o clube tentar a contratação do atacante, de 22 anos. Além do grande destaque ao lado de Yamal na conquista da La Roja, Nico foi campeão da Copa do Rei com o Athletic Bilbao, em abril.

Na decisão diante da Inglaterra, o atacante fez o primeiro gol da Espanha. Além disso, foi eleito o melhor jogador da final, que aconteceu em Berlim, na Alemanha.

Por fim, caso acerte com o Barcelona, Nico reencontrará Yamal, com quem teve grande sintonia dentro e fora de campo durante a Eurocopa. Na véspera da decisão, os dois comemoraram seus respectivos aniversários na concentração, com direito a bolo.

