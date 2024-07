Marcos Braz cita ‘covardia eleitoral’ em notícias sobre contratações do Flamengo

-presidente de futebol do Flamengo desmentiu informações sobre movimentações do clube no mercado de transferências - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, usou as redes sociais para desmentir supostas negociações do clube na janela. O dirigente inclusive definiu a onda de informações das últimas 72 horas como uma ‘covardia eleitoral’ em curso.

O VP não só elucidou a veracidade de negociações como também confirmou os três alvos do clube na janela. Isso porque logo depois da primeira postagem, sobre a covardia eleitoral, Braz compartilhou outras duas que citavam apenas tratativas por Paquetá, Claudinho e Marcos Antônio em curso.

“A covardia eleitoral segue em curso. O Flamengo fez uma importante janela no início do ano (Viña, De La Cruz e Ortiz) e trabalha para se reforçar ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube e com responsabilidade. Não procedem os nomes divulgados nas últimas 72hs”, escreveu Braz em seu perfil no X.

JANELA DO FLAMENGO

A ‘fake news’ citada por Marcos Braz refere-se ao interesse do Flamengo em Evander, do Portland Timbers, dos EUA. Na verdade, existe o desejo, pois o atleta já esteve na mira do clube outra vez, mas não há negociações neste momento – segundo o dirigente.

O Flamengo tentou a contratação de Evander entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. À época, o clube ofereceu cerca de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões) ao time da MLS por parte dos direitos do atleta, mas o Portland negou a oferta.

Claudinho, por sua vez, rejeitou a última oferta de renovação do Zenit e segue determinado a assinar com o Flamengo. Há otimismo pelo desfecho positivo, apesar dos imbróglios entre cariocas e russos nos modelos de negócio.

A covardia eleitoral segue em curso. O @Flamengo fez uma importante janela no início do ano (Viña, De La Cruz e Ortiz) e trabalha para se reforçar ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube e com responsabilidade. Não procedem os nomes divulgados nas últimas 72hs. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 17, 2024

A situação com Marcos Antônio já teve tons mais otimistas. Isso porque a Lazio, da Itália, recebeu outras propostas pelo atleta e passou a dificultar o acordo de empréstimo com o Flamengo. O Rubro-Negro aumentou o valor da cláusula por metas e deu um ultimato nos italianos nas últimas 48 horas.

O sonho mais distante leva o nome mais conhecido entre torcedores: Lucas Paquetá. Apesar do desejo do atleta, o West Ham negou a primeira oferta do Flamengo para fechar a contratação. A proposta rejeitada pelos ingleses girava em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente 90,6 milhões na cotação atual).

ANO ELEITORAL

Marcos Braz se referiu à ‘covardia eleitoral’ por ser ano de eleição no Flamengo. O dirigente não se manterá no cargo de vice-presidente do clube nem mesmo em caso de vitória de Rodrigo Dunshee – candidato da situação. A chapas serão oficializadas em agosto, mas a tendência é que a ‘oposição’ seja liderada por BAP.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.