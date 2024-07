Marchesín desabafa com cenário grave do Grêmio na Série A

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X THE STRONGEST - ESPORTES - Lance da partida entre The Stronges e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Est..dio Hernando Siles, em La Paz, valida pela Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O Grêmio se encontra em uma situação preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, a derrota para o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, na última quarta-feira (17), significou a décima no torneio e a terceira consecutiva. Com isso, a equipe desperdiçou a chance de se aproximar de uma saída da zona de rebaixamento.

Assim, após o revés o goleiro Marchesín desabafou sobre o cenário alarmante que o Imortal está na Série A.

“Difícil falar nesse momento, chateado, com vergonha, com um monte de coisa. Fizemos um grande segundo tempo, mas não aproveitamos as situações que fizemos, no primeiro tempo não fizemos um bom jogo”, confidenciou o arqueiro.

O argentino indicou que não há tempo para lamentação, pois o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, mostra-se essencial. Isso porque vai enfrentar o Vitória e caracteriza-se como um confronto direto, pois o adversário é o primeiro time fora do Z4.

“A equipe está melhorando, nos faltou eficiência no gol, a equipe está fazendo esforço, temos que seguir trabalhando, virar a página. O momento é difícil, mas mais do que nunca precisamos virar o jogo”, analisou Marchesín.

“Já temos que pensar no próximo jogo, vamos estar com nossa torcida, é um momento difícil para nós, mas será uma final para nós. Temos que ganhá-lo”, complementou.

Próximo compromisso do Grêmio

O Tricolor Gaúcho volta a campo para enfrentar o Rubro-Negro baiano no próximo domingo (21). O embate vai ocorrer, às 11h (de Brasília), no estádio Centenário. Ou seja, o Grêmio será o mandante. Com isso, a equipe tentará aproveitar a presença da torcida para conquistar um triunfo.

Mesmo que consiga um resultado positivo neste confronto direto, o Imortal não conseguirá deixar a zona de rebaixamento. Pelo menos, caso isso ocorra ficará somente um ponto atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Vale relembrar que o Grêmio conta com duas partidas a menos em consequência das enchentes que atingiram o estado gaúcho. Atualmente o Grêmio está na 18ª colocação da Série A, com 11 pontos.

