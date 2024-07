Cartola explica festa do Cruzeiro: ‘Grande família’

esário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, promoveu festa para atletas, familiares e colaboradores na última segunda-feira - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Cruzeiro fez, na última segunda-feira, uma grande festa para atletas, familiares e funcionários. O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi a atração principal da noite. O diretor técnico Paulo Pelaipe explicou a situação.

De acordo com o dirigente, a ideia do empresário Pedro Lourenço é deixar atletas, comissão técnica e funcionários mais integrados.

“Não houve festa, foi uma confraternização, porque o Pedro Lourenço, a SAF foi comprada, adquirida. Começou a partir do 1º de julho, aí iniciou comando da nova SAF. O Pedro Lourenço tem uma forma de trabalhar que, na empresa dele, é uma grande família. Ele levou a comissão técnica, departamento de futebol, esposa, filhos, para integração”, salientou.

Pelaipe explicou ainda o motivo para ser na segunda-feira. A ideia de Pedrinho BH era fazer antes, todavia, o calendário do futebol brasileiro não permitiu.

“Foi um momento que fizemos porque tivemos semana de folga, porque vínhamos jogando quarta e domingo. Não foi festa, foi uma confraternização, conhecimento das pessoas. Um momento muito importante. Quando a gente quer fazer grupo forte, tem que ser com todos. Todos são importantes, funcionários, atletas, familiares e dirigentes. Foi um momento de integração no departamento de futebol do Cruzeiro”, concluiu.

