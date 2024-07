Fluminense anuncia a contratação do meio-campista Nonato

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Nonato. O jogador, de 26 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo com o Tricolor até julho de 2025. Assim, o atleta, que pertence ao Santos, retorna ao clube carioca após dois anos, por empréstimo até julho de 2025, com opção de compra.

“Fui muito bem acolhido por todos, muita gente com quem eu tinha trabalhado na minha primeira passagem. Estou muito feliz, orgulhoso de voltar para cá, um lugar onde me sinto em casa e desde a primeira vez que pisei já senti uma conexão diferente”, disse.

“Hoje me sinto muito bem e muito preparado para ajudar nos desafios que a gente vai ter pela frente. Estou muito empolgado para ajudar meus companheiros, o Mano (Menezes) no que ele precisar de mim. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui”, completou.

Vale lembrar que o meio-campista defendeu as cores do Fluminense entre 2021 e 2022. Dessa forma, ao longo deste período, ele atuou em 55 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências.

Revelado pelo São Caetano, Nonato se destacou pelo Internacional antes de sua primeira passagem pelo clube de Laranjeiras. Em 2022, acertou com o Ludogorets, da Bulgária, porém logo retornou ao futebol brasileiro no ano passado para atuar pelo Santos.

Por fim, o clube corre para regularizar o jogador no BID da CBF para que ele tenha condições de jogo para domingo (21). Nesta data, a equipe carioca mede forças com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

