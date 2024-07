Veja opções de Abel para montar o Palmeiras sem Estevão

do Palmeiras saiu lesionado da partida contra o Botafogo e preocupa o Verdão para os próximos jogos - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A saída de Estevão, que deixou a partida contra o Botafogo lesionado, gera uma dor de cabeça para Abel Ferreira. Quem escalar no lugar em caso de ausência confirmada para os próximos jogos? Há pelo menos duas opções: Felipe Anderson e Dudu. O camisa 41 será reavaliado após sentir dores no tornozelo esquerdo.

Tanto Felipe Anderson quanto Dudu entraram no segundo tempo da derrota para o Botafogo. O primeiro substituiu Gabriel Menino, enquanto o segundo entrou no lugar de Rony. Já Estevão deu lugar a Maurício, mesmo este sendo volante. Inclusive, teve atuação discreta.

No termômetro das redes sociais, Felipe Anderson sai na frente. Além de ser um ano mais novo, o meia deixou boa impressão nos 28 minutos de sua estreia contra o Botafogo. Por outro lado, ele ainda não está entrosado com o resto do elenco, nem conhece os métodos de trabalho de Abel Ferreira tal qual conhece Dudu.

Estevão joga mais como ponta-direita, assim como Felipe Anderson (que também é meia). Já Dudu tem mais facilidade pelos dois flancos do campo. Além de Felipe Anderson e Dudu, o elenco do Palmeiras tem ainda Bruno Rodrigues e Lázaro. A dupla, porém, está lesionada. Assim, outra possibilidade para Abel é escalar o Verdão é manter o ataque com Rony e Flaco López, recheando o meio-campo. Dessa forma, o camisa 9 poderia ser o escolhido.