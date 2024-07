Finais do Brasileiro Feminino Série A3 entre Paysandu e Vasco já têm data

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os detalhes (datas e horários) dos confrontos da final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. Na decisão, Paysandu e Vasco disputam duas partidas, que prometem ser emocionantes na briga pelo título.

O primeiro duelo será neste domingo, dia 21, às 21h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida de volta, por sua vez, acontece no dia 27 de julho, também às 21h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

As Meninas da Colina iniciaram a campanha contra o Vila Nova, do Espírito Santo. Em seguida, avançaram ao eliminar a Pinda Ferroviária, Coritiba e, por fim, o Ação (MT). Na fase anterior, ganhou a primeira partida por 1 a 0, e a segunda por 3 a 0. O Paysandu, por sua vez, estreou na competição contra o Esmac (PA). Nesse sentido, iniciou uma sequência positiva ao avançar sobre Tiradentes (PI) e Atlético Rio Negro (RR). Por fim, o Papão chegou à final ao bater o Vitória por 3 a 1, nos pênaltis. Na ida, venceu por 2 a 0, mas perdeu pelo mesmo placar na volta. Nas cobranças, foi mais certeiro que o Leão da Barra.