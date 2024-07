Botafogo obtém a maior renda da história do Niltão; Textor se emociona

O Nilton Santos viveu uma noite memorável na última quarta-feira (17). Afinal, com gol de Tiquinho, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0, em uma verdadeira sessão de descarrego, e garantiu mais uma rodada de liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mas as marcas não param por aí. Assim, com casa cheia, o Colosso do Subúrbio teve a maior renda de sua história: R$ 2.545.730,00.

O estádio da Zona Norte do Rio de Janeiro recebeu, então, contra o Palmeiras, 35.810 pagantes e 39.570 presentes. É, aliás, o maior público do Botafogo na temporada 2024.

O recorde anterior, no Engenho de Dentro, havia sido de R$ 2.470.795,00, em 2017, no encontro entre Botafogo e Nacional-URU, pelo jogo de volta da Copa Libertadores, em agosto de 2017. Na época, o Glorioso venceu o Bolso por 2 a 0 e avançou às quartas de final daquela edição do torneio.

Naquela noite, o Nilton Santos registrou 36.133 pagantes e 40.050 presentes.

A noite também teve momentos de emoção. Proprietário da SAF do Botafogo, John Textor sentiu o coração palpitar com uma faixa de apoio da torcida alvinegra, em inglês, nas arquibancadas, na Leste Superior: “Textor, estamos com você”.

“Vai ser difícil dormir esta noite. Por todos os bons motivos! Fiquei muito emocionado quando vi a faixa. Isso foi tão especial”, colocou o mandatário norte-americano, em entrevista ao site “FogãoNet”.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O Palmeiras, superado pelo Mais Tradicional, vem na sequência, com 33.

