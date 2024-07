BH segue lesionado e desfalca Flamengo diante do Criciúma

O Flamengo conta com um desfalque importante no jogo diante do Criciúma. Afinal, Bruno Henrique segue se recuperando de uma entorse no tornozelo direito e não tem condições físicas de entrar em campo. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

A lesão de Bruno Henrique aconteceu no jogo entre Flamengo e Cuiabá, dia 6 de julho, no Maracanã. O atacante sentiu um desconforto muscular e foi substituído no fim do primeiro tempo. O camisa 27, dessa forma, iniciou tratamento no Ninho do Urubu e se tornou desfalque diante do Fortaleza.

Desfalque no Flamengo

Tite comandou um treinamento na manhã desta quinta-feira (18/07), no Ninho do Urubu. Bruno Henrique realizou um tratamento e não participou da atividade. O atacante, dessa forma, só deve voltar aos gramados na próxima semana.

No entanto, Tite conta com retornos importantes diante do Criciúma. Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta estão de volta ao Rio de Janeiro e são presenças confirmadas em campo. Além disso, Everton Cebolinha está recuperado da lesão no quadril direito e deve retornar neste fim de semana.

Aliás, Flamengo e Criciúma se enfrentam neste sábado (20/07), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo, por ser mando do clube carioca, estava previsto para acontecer no Maracanã. Entretanto, os dirigentes rubro-negros optaram pela venda do mando de campo para Brasília.

