Confronto entre Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil repercute nas redes sociais; veja reações

Flamengo e Palmeiras formaram o primeiro confronto do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado nesta quinta-feira (18), no Rio. A definição do duelo, naturalmente, mexeu com as emoções dos apaixonados por futebol – visto que trata-se de uma das maiores rivalidades interestaduais do país.

O sorteio ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A primeira bolinha abriu logo com o nome do Flamengo, campeão do torneio em 2022, que só precisou aguardar a definição do adversário: o Palmeiras.

Os jogos decisivos entre os rivais estão marcados para semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Cabe pontuar que este será o terceiro encontro das equipes pela Copa do Brasil.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

A definição do confronto dividiu opiniões e mexeu com a confiança dos torcedores mais pessimistas. Em contrapartida, notou-se muita celebração por parte dos amantes do futebol, que esperam outro espetáculo no clássico interestadual – visto que são dois dos melhores times do continente.

*Matéria em atualização

Aí eu lanço o questionamento… Tinha necessidade desse Flamengo x Palmeiras logo agora? Tanto time por aí… TINHA NECESSIDADE, UNIVERSO? pic.twitter.com/aLbM77Adhy — Murilo Dias (@mmurilodias) July 18, 2024

As sequências de Flamengo, Palmeiras e Botafogo serão igualmente insanas. Inteligente será o time que não decidir mudar de ideia sobre suas prioridades na temporada, por conta do adversário que terá. Ter estratégia é ainda mais necessário em momentos de adversidade… — Falso Nove (@FalsoNove2) July 18, 2024

PALMEIRAS x FLAMENGO EU DESISTO — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) July 18, 2024

única coisa que me anima é que eles estão há um bom tempo sem ganhar da gente https://t.co/hOoBhone5v — ane (@aflohh) July 18, 2024