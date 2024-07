Olimpíadas 2024: Raí vai carregar a tocha na França

lo do São Paulo e do PSG recebeu o convite de duas cidades francesas para repetir gesto que realizou em 2016, no Rio - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ídolo na França, o ex-jogador Raí recebeu o convite de duas cidades para carregar a tocha olímpica nos Jogos de Paris. O brasileiro escolheu Versalhes para circular pelas ruas com o símbolo olímpico em mãos. O campeão mundial chegou a receber o convite da capital francesa, mas já havia se comprometido. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Raí será um dos participantes do revezamento da tocha olímpica nos Jogos de Paris 2024 – Foto: Reprodução/Redes Sociais

O convite foi feito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), ciente da valorização de Raí no país sede da Olimpíada 2024. O brasileiro atuou entre 1993 e 1998 pelo PSG, onde se tornou um ídolo. O ex-jogador, inclusive, possui cidadania francesa e esteve ativo durante o período de eleições legislativas no país europeu.

O revezamento da tocha olímpica é um ritual histórico dos Jogos Olímpicos. Participam atletas e figuras públicas, que realizam a troca a cada 200 metros em regiões do país sede. O ponto final é a pira olímpica, quando a chama acesa simboliza a abertura oficial dos Jogos.

Esta não será a primeira vez de Raí na função. O brasileiro participou do revezamento nos Jogos do Rio 2016. Na França, o brasileiro terá a companhia de um grupo de amigos e admiradores da Croissy-sur-Seine, comuna francesa onde viveu durante seu período no país. O campeão mundial reberá a tocha no dia 25 de julho, quinta-feira, às 18h45 (13h45 de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.