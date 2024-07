Mario revela possível data de estreia de Thiago Silva pelo Fluminense e fala sobre reforços

onversa com repórteres na saída do sorteio da Copa do Brasil, mandatário falou sobre a janela do Tricolor; saiba - (crédito: Foto: Staff Images / CBF)

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, conversou com repórteres na saída do sorteio da Copa do Brasil, realizado nesta quinta (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E o mandatário fez revelações importantes sobre o Tricolor, que, apesar de vivo nas Copas, encontra-se mal na tabela do Brasileirão.

Ele revelou que o clube ainda está no mercado na busca por um atacante. Confirmou a negociação com o volante Facundo Bernal, e também falou da possível estreia de Thiago Silva. Primeiro, porém, Mario avaliou o confronto das oitavas da Copa do Brasil, em que o Flu encara o Juventude.

“Todos os confrontos são muito difíceis. É uma Copa, né. Confrontos de mata-mata refletem muito o momento. Lá em Caxias (do Sul) é muito difícil, (Juventude) tem um time arrumado, está muito bem no Campeonato Brasileiro”, avaliou.

Thiago estreia pelo Fluminense domingo?

Bittencourt também respondeu sobre Thiago Silva. Principal nome da janela do Flu, o zagueiro vive a expectativa de entrar em campo já no próximo domingo (21), quando o Fluminense enfrenta o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão.

“Com relação ao Thiago, vai estrear possivelmente contra o Cuiabá. A gente está muito feliz, está há um mês com a gente. Que ele possa nos ajudar bastante nesse momento difícil que a gente está vivendo”, disse.

Ainda sobre reforços, o presidente revelou uma nova posição que o Tricolor busca no mercado, aliás: a de atacante. Segundo ele, ainda não há um nome definido, mas a procura existe.

“Contando com o Thiago (Silva), são quatro reforços. Thiago, (Kevin) Serna, Inácio e Nonato. E a gente está em negociações com um volante, que é o Facundo Bernal. E vamos ver se a gente pensa num atacante, estamos avaliando ainda nomes, não tem nome definido, mas talvez um atacante pra completar nossos reforços da janela de meio de ano”, revelou.

