Leilão beneficente de Vini Jr arrecada cerca de R$ 5 milhões; veja itens

O leilão beneficente de Vini Jr aconteceu na última quarta-feira (17) no Copacabana Palace

O leilão beneficente de Vini Jr, realizado no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na última quarta-feira (17), arrecadou cerca de R$ 5 milhões. O evento contou com a presença de celebridades nacionais e internacionais.

Foram 23 experiências leiloadas, entre itens únicos e futuras ações. Uma partida de tênis com Ronaldo Fênomeno, entradas para um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e uma pelada com o camisa 7 merengue estavam entre os lances abertos para o público.

Confira abaixo todos os itens e os valores finais dos arremates.

– Camisa da Marta: arrematada por R$ 80 mil

– Raquete do Rafael Nadal: arrematada por R$ 110 mil

– Macacão de Felipe Massa: arrematado por R$ 140 mil

– Quadros com imagens de Vini Jr: arrematados por R$ 200 mil

– Luva de Charles do Bronx: arrematada por R$ 80 mil

– Relógio do apresentador Faustão: arrematado por R$ 120 mil

– Skate de Rayssa Leal: arrematado por R$ 80 mil

Item foi autografado pela Fadinha – Foto: Reprodução/YouTube

– Quadros com imagens de Vini Jr: arrematados por R$ 120 mil

– Troféu da semifinal da Champions League: arrematado por R$ 700 mil

– Miniatura de Vini Jr: arrematada por R$ 210 mil

– Camisa do Milan de Rafael Leão: arrematada por R$ 230 mil

– Camisa do Real Madrid de Éder Militão: arrematada por R$ 150 mil

– Luvas do ator Michael B. Jordan usadas em ‘Creed’: arrecadadas por R$ 90 mil

– Quadros com imagens de Vini Jr: arrematados por R$ 70 mil

– Chuteira usada por Vini Jr na semifinal da Champions League: arrematada por R$ 150 mil (cada pé)

– Jogo do Boston Celtics com Jaylen Brown: arrematado por R$ 310 mil Combo inclui viagem para os Estados Unidos para ver um jogo da NBA do Boston Celtics na beira da quadra, time do jogador Jaylen Brown.

– Ingressos para o aniversário de Vini Jr.: arrematados por R$ 150 mil 10 entradas para a comemoração do jogador, com artistas internacionais presentes, ficaram com o jogador Douglas Luiz, da Juventus. – Camisas da França autografadas: arrematadas por R$ 300 mil Três peças da seleção francesa autografadas pelos jogadores Mbappé, Mendy e Camavinga. – Experiência com Ronaldo Fenômeno: arrematada por R$ 130 mil Uma partida de tênis com o craque brasileiro – Experiências no Real Madrid: arrematadas por R$ 120 mil Combo inclui uma viagem para Madrid ida, volta e hotel, mais duas entradas para jogo no estádio Santiago Bernabéu em 2024, entradas para conhecer o museu do clube e refeição no restaurante que fica dentro do estádio. – Pelada na casa de Vini Jr.: arrematada por R$ 700 mil Combo inclui a ida, com um acompanhante, jogar bola na casa do atleta, mais uma camisa dele autografada. Maior valor da noite junto com o troféu da semifinal da Champions