Estêvão, do Palmeiras, tem torção no joelho e tornozelo esquerdos

O fisioterapeuta Rodrigo Alencar, o m..dico Pedro Pontin e os jogadores Est..v..o, Rony e Raphael Veiga (E/D), da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FR, durante partida v..lida pela d..cima s..tima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Nilton Santos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Um dos principais nomes do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Estêvão passou por exames médicos nesta quinta-feira (18), que constataram torções no tornozelo e joelho esquerdos. O Verdão não deu prazo para o retorno e informou que o jogador iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance.

Por não haver fratura, o clube mostra otimismo sobre a gravidade da lesão. Dessa maneira, a expectativa é que o tratamento conservador tenha resultados positivos, para que ele volte a atuar o mais rapidamente possível.

É praticamente certo que Estêvão seja ausência diante do Cruzeiro, no próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. É mais um duelo de dois times que estão na parte de cima do Campeonato Brasileiro.

Joia do Palmeiras se lesiona no segundo tempo

A lesão de Estêvão ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo. A joia alviverde disputou jogada com Alexander Barbosa e caiu em cima da perna esquerda. Em seguida, pediu atendimento médico, reclamando de muitas dores no local.

O jogador ainda tentou voltar a campo, mas logo caiu novamente no gramado, sendo substituído pelo estreante Maurício. Após o confronto, ele deixou o estádio Nilton Santos caminhando com dificuldade, sendo amparado pelos companheiros.

Sem Estêvão, Abel Ferreira pode promover a titular um dos dois reforços do Palmeiras nesta janela de transferências. Caso opte por Felipe Anderson, a tendência é que Rony seja deslocado para a direita. Se escolher Maurício, o ex-Internacional entraria diretamente na vaga da joia do Verdão.

