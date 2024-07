Palmeiras recebe proposta de clube inglês por joia da base

O Palmeiras pode perder mais uma joia de suas divisões de base. Afinal, o clube alviverde recebeu proposta de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo atacante Riquelme Fillipi, de 17 anos. O valor seria para a aquisição em definitivo de 80% dos direitos econômicos do jogador, segundo o “Uol”.

Os valores teriam agradado ao Palmeiras, que deu aval para o Forest prosseguir nas tratativas. Assim, o Verdão deixou nas mãos do atleta e dos seus representantes a decisão sobre o futuro e aguarda um posicionamento para dar seguimento na negociação.

Riquelme Fillipi é mais uma promessa da base alviverde que pode sair em breve e tem contrato até outubro de 2025. Dessa maneira, ele pode seguir os rumos de outras joias que foram negociadas pelo clube recentemente, como os casos de Endrick, Estêvão e Jhon Jhon.

Nas categorias inferiores do Verdão, Riquelme Fillipe atuou em 24 partidas nesta temporada, com 11 gols marcados. Caso ele seja vendido ao Nottingham Forest, só poderá se apresentar ao clube inglês a partir de janeiro. Afinal, completa 18 anos somente no dia 15 de setembro, quando a janela do meio do ano já estará fechada no futebol europeu.

