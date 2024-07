Textor celebra vitória do Botafogo e elogia Palmeiras: ‘Fez um grande jogo’

Após um sorteio na sede da CBF, Botafogo e Bahia foram escolhidos como adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. John Textor marcou presença no evento e conversou rapidamente com os jornalistas presentes. O empresário americano, dessa forma, fez uma análise da vitória diante do Palmeiras por 1 a 0 no Nilton Santos.

“Estou muito feliz por ontem. É óbvio que foi apenas um jogo. No entanto, foi um grande jogo. Afinal, foi uma vitória dentro da nossa casa. Os nossos torcedores ficaram muito animados. Um jogo incrível. O Palmeiras jogou muito bem e teve muitas chances, poderia ter vendido. Mas de qualquer forma, foi um grande jogo”, disse John Textor.

Botafogo x Palmeiras

A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras promete aflorar em 2024. Afinal, os times competem pelas primeiras posições no Brasileirão e se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, existe um atrito inegável entre John Textor e Leila Pereira nos bastidores. O empresário americano alega que existe corrupção no futebol brasileiro. A presidente alviverde discorda da afirmação. Assim, os dirigentes vêm trocando farpas nos últimos meses.

O Botafogo agora entra em campo no próximo sábado (20/07), diante do Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na liderança isolada do campeonato, com 36 pontos.

