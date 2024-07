Luvinha de Pedreiro? Internautas brincam com semelhança entre pai e filho

o do influencer Luca de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo completou quatro meses de vida - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Filho do influenciador Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo completou quatro meses de vida. A data foi comemorada nas redes sociais pela mãe, Távila Gomes, que compartilhou registros do pequeno em um momento fofura.

Nas fotos, Davi aparece com um roupão branco com desenhos de animais em suas extremidades. Além dos inúmeros elogios ao pequeno na publicação, a semelhança dele com Luva de Pedreiro chamou atenção dos fãs.

“O pai novinho. Parece não, é gêmeo”, diz um seguidor.

“Xerox. Clone do pai”, destaca outro.

“A cara do Iran”, diz um dos comentários, fazendo alusão ao nome do influencer.

O pequeno mora com a mãe na região do Paiva, próximo ao Recife, em Pernambuco. Luva de Pedreiro e Távila Gomes não estão mais juntos. O fim da relação foi confirmado pela bióloga em abril deste ano, um mês depois do nascimento de Davi. Na época, ela declarou que foi traída ao longo de toda a gestação.

Em setembro de 2023, Távila revelou que sua história com o influenciador começou na “Farofa da Gkay”, festa famosa que celebra o aniversário da humorista Géssica Kayane, a Gkay, e que já se tornou evento fixo no calendário anual dos famosos. A bióloga contou que foi vista pela primeira vez por Luva de Pedreiro na edição de 2022 do evento. Porém, segundo ela, a relação só teve início meses depois. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.