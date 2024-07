Neto crava vencedores dos duelos da Copa do Brasil: “Grande favorito”

O apresentador Neto, da Band, deu os seus palpites sobre os favoritos para os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. O ex-jogador e ídolo do Corinthians também opinou sobre o favorito para ficar com o título da competição. O sorteio da definição dos jogos aconteceu nesta quinta-feira (18).

No encontro de maior expectativa da fase, o jogo entre Flamengo e Palmeiras, Neto aponta o Verdão como favorito para avançar. Além disso, o apresentador considera a equipe comandada por Abel Ferreira como a principal candidata ao título.

“Um dos dois, Palmeiras ou Flamengo, poderia ir até a final. Mas caíram neste chaveamento de oitavas de final. Pra mim, o Palmeiras passa. E é o grande candidato ao título da Copa do Brasil com Abel Ferreira. Pela organização, com Felipe Anderson, Mauricio, Dudu, todo esse time”, apontou Neto, que também citou o São Paulo como possível campeão.

Nos outros jogos sete confrontos de mata-mata, o apresentador apontou o Fluminense, o Botafogo, o São Paulo, o CRB, o Corinthians, o Vasco e o Athletico como vencedores.

O cobiçado troféu da Copa do Brasil – Foto: Reprodução

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.