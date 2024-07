Atlético tem atletas na transição e reforço treinando à parte

dores do Atlético se reapresentaram, na manhã desta quinta-feira, na Cidade do Galo e já se preparam para o duelo contra o Vasco - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Os jogadores do Atlético se reapresentaram, na manhã desta quinta-feira (18), na Cidade do Galo, após o empate por 1 a 1, contra o Juventude, na última terça. Os trabalhos no CT atleticano mostraram novas situações.

O zagueiro Maurício Lemos e o lateral Mariano iniciaram a transição, que é o período entre o departamento médico e o retorno aos gramados. Eles ainda não devem ser opção para o duelo contra o Vasco, no próximo domingo, na Arena MRV.

No entanto, o volante Fausto Vera pode ser opção contra o time carioca, no fim de semana. Ele já está regularizado e treinou com o elenco nesta quinta-feira. A tendência é que ele figure pelo menos no banco de reservas neste domingo. Outro volante disponível é Rodrigo Battaglia, que cumpriu suspensão automática e vai para o jogo.

O Galo, todavia, tem alguns desfalques para o próximo jogo. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, afinal, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está fora. Já o Everson, Zaracho e Rubens seguem entregues ao departamento médico.

O provável Galo para o domingo é: Provável Galo: Matheus Mendes, Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs, Junior Alonso, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.