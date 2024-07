Ministério do Esporte confirma que Gabigol, do Flamengo, está apto a jogar

O efeito suspensivo dado ao jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) segue ativo, segundo informou o Ministério do Esporte nesta quinta-feira (18/7). Com isso, o atleta do Flamengo continua podendo jogar partidas oficiais sem quaisquer problemas.

Em nota, o Ministério do Esporte, aliás, informou que a “decisão liminar do CAS se mantém vigente desde a data de 30 de abril de 2024, sem sofrer qualquer interrupção ou revogação”.

Em março, Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. Com um placar apertado de 5 a 4, o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), havia condenado o atacante. Apesar do resultado estreito, os auditores, inclusive, definiram em unanimidade, a partir das queixas dos fiscais sobre o comportamento “grosseiro” do jogador.

Confira a nota da ABCD

“A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem(ABCD), organização nacional antidopagem, confirma que a decisão liminar do CAS (Corte Arbitral do Esporte), no sentido levantar o período de suspensão de 2 anos imposto pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), está vigente. Logo, o referido atleta está apto a competir e treinar.

Cumpre também informar que a mencionada decisão liminar do CAS se mantém vigente desde a data em que foi emitida, em 30 de abril de 2024, sem sofrer qualquer interrupção ou revogação.

Por fim, cumpre anotar que a ABCD não se pronunciará sobre detalhes do procedimento, pois conformeregulamento, os processos que correm perante aquela Corte são sigilosos.”

Gabigol se manifesta

Gabigol usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para cobrar retratações sobre as últimas notícias envolvendo seu julgamento na Suíça.

Em suma, Gabriel Barbosa, aliás, questionou a responsabilidade da mídia esportiva na divulgação de informações sem qualquer prova de veracidade. “Ninguém vai se retratar das notícias falsas?”, questionou o atacante em seu perfil no X.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.