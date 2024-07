Chelsea mira contratação de Andreas Pereira

O Chelsea está de olho no mercado e analisa a contratação de Andreas Pereira. O jogador da Seleção Brasileira está no radar dos Blues para recompor o elenco em uma possível saída de Conor Gallagher. Dessa maneira, integrantes do clube londrino já fizeram contato com Kia Joorabchian, responsável pela carreira do jogador brasileiro, que confirmou o interesse dos Blues em entrevista ao ‘ge’.

Andreas Pereira pertence ao Fulham, também da Inglaterra, e tem um acordo para transferência após se destacar em duas temporadas. Isto porque o brasileiro deseja seguir novos caminhos em sua carreira.

Ao mesmo tempo, o jogador tem o aval do técnico Enzo Maresca, e o Chelsea estaria disposto a pagar entre 30 e 35 milhões de libras (R$ 216 milhões a R$ 235 milhões) pelo jogador de 28 anos.

Além disso, a venda de Gallagher pode trazer cerca de 50 milhões de libras (R$ 361 milhões) ao clube londrino. Ou seja, o Chelsea ainda teria lucro nas transferências.

LEIA MAIS: Olympique de Marselha contrata ex-Manchester United que foi preso por violência doméstica

Andreas Pereira foi contratado pelo Fulham em 2022 por 10 milhões de libras (cerca R$ 72,2 milhões hoje). Na época, ele pertencia ao Manchester United. Ao mesmo tempo, uma transferência para o Chelsea significaria permanecer em Londres, o que pode facilitar a adaptação do brasileiro.

Por fim, o Monaco, que vai disputar a próxima Champions e quer reforçar o elenco, também está interessado em Andreas Pereira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.