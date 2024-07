Léo Pereira toma atitude sobre filhos com Tainá Castro, atual de Militão

o zagueiro do Flamengo decidiu levar Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3, para viver na Espanha com o jogador do Real Madrid - (crédito: Fotos: Instagram @edermilitao / @karolinel)

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, tomou uma decisão sobre seus filhos com Tainá Castro, após a modelo optar por morar com Éder Militão na Espanha. O jogador rubro-negro não autorizou a ida de Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3, para Madri. A informação é de Lucas Pasin, do Uol.

Após descobrir a intenção da estudante de medicina, Léo Pereira mandou uma mensagem para a ex afirmando que seus filhos não iriam se submeter aos “caprichos” da mãe. O zagueiro disse para Tainá que “ficou em choque” com a notícia e que este seria um comportamento impulsivo, sugerindo que as crianças seguissem com ele no Brasil.

De acordo com fontes do jornalista, a companheira de Éder Militão não gostou nada da forma que Léo Pereira se referiu a seu novo casamento na mensagem e também reprovou a sugestão do zagueiro sobre os filhos.

Além do desacordo entre o zagueiro do Flamengo e a estudante de medicina, Karoline Lima, atual de Léo Pereira, também mantém relação conturbada com o ex, Éder Militão, pelo mesmo motivo. A disputa pela guarda da filha do ex-casal, inclusive, foi parar na Justiça. O zagueiro do Real Madrid entrou com uma ação no dia 10 de julho, para solicitar a guarda de Cecília e levá-la para Madri.

Vídeo inédito de Tainá Castro e Militão



Após assumirem publicamente a relação em maio, Tainá Castro e Éder Militão passaram a expor momentos nas redes sociais, principalmente nas últimas semanas. Na quarta-feira (17), a estudante fez uma postagem em seu perfil no Instagram com uma declaração de amor ao zagueiro.

“Com meu amor, prestigiando o evento do Vini Jr.”, publicou, antes do evento beneficente do atacante do Real Madrid.

Karolino



Já Léo Pereira e Karoline Lima assumiram o relacionamento em fevereiro, mas ficaram pela primeira vez em dezembro de 2023. O casal, inclusive, se tornou xodô da torcida rubro-negra, com o zagueiro recebendo o apelido de “Karolino”.