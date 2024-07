Manchester United anuncia contratação mais cara da atual janela

O Manchester United apresentou, nesta quinta-feira (18), o zagueiro Leny Yoro como segundo reforço para a temporada 2024/25. Os Red Devils levaram a melhor na concorrência com o Real Madrid e compraram o francês de 18 anos junto ao Lille, em negócio que pode chegar aos 70 milhões de euros (R$ 425 milhões), de acordo com a imprensa britânica. Dessa maneira, o clube inglês protagonizou a maior transferência da atual janela do futebol europeu até o momento, superando o investimento do Bayern de Munique em Michael Olise, de cerca de R$ 350 milhões.

Leny Yoro assinou contrato válido com o United por cinco temporadas, até o fim de 2029, com a opção de estender por mais um ano.

“Assinar por um clube com a estatura e ambição do Manchester United tão cedo na minha carreira é uma honra incrível. Desde as minhas primeiras conversas com o clube, eles estabeleceram um plano claro sobre como posso me desenvolver em Manchester como parte deste projeto emocionante e demonstraram muito carinho por mim e pela minha família”, disse o zagueiro.

Na temporada 2023/24, Leny Yoro participou de 44 jogos com a camisa do Lille, praticamente todos como titular e em todas as competições. Além disso, o zagueiro marcou três gols pelo clube francês.

Além disso, o United já havia acertado a contratação de Zirkzee por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões). O atacante foi uma das revelações da seleção da Holanda na Eurocopa 2024 e o primeiro reforço dos ingleses para 2024/25.

