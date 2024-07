Botafogo desiste de contratar o zagueiro Joaquim, do Santos

O Botafogo desistiu de contratar o zagueiro Joaquim, do Santos. Em entrevista na zona mista na CBF após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil-2024, John Textor descartou a negociação com o zagueiro do Santos.

“Gostamos muito do jogador. Revisamos muitos detalhes, não seguiremos em frente com as negociações. Era um dos meus favoritos, mas temos um elenco único, mas o que queremos, em particular, não é óbvio como que talvez pareça para os torcedores”, declarou John Textor na tarde desta quinta-feira (18/7).

O Santos quer 8 milhões de euros – o que chegaria perto dos R$ 49 milhões de reais na cotação atual. As cifras são consideradas altas, e o time carioca trata a situação com cautela, analisando outras situações.

O zagueiro Joaquim está na mira de diversos clubes, e o Santos estimula uma disputa no mercado para elevar as propostas pelo jogador. O atleta de 25 anos recebeu sondagens de Botafogo, Bahia e Olympiacos-GRE, além de uma proposta oficial do Tigres-MEX.

Reforços na defesa

Mesmo sem Joaquim, a ideia do Botafogo, afinal, ainda é trazer um novo zagueiro para esta temporada. O clube entende, aliás, que precisa reforçar o setor defensivo por conta das três competições na temporada.

“Temos algumas necessidades na defesa, temos olhado em perfil específico que estamos procurando e temos passado muito tempo procurando ele e nós dois decidimos seguir por caminhos opostos”, explicou Textor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.