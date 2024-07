Cristiano Ronaldo e Georgina fazem treino em sauna

o do Al-Nassr e modelo compartilharam momento de relaxamento durante o período de férias do português - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compartilharam um momento de relaxamento nas redes sociais nesta quinta-feira (18). Em vídeo publicado no Instagram, o astro português e a modelo argentina mostram elasticidade durante alongamento em uma sauna.

Nas imagens, Georgina aparece em primeiro plano, com um top e um short em tom lilás. A modelo exibe sua boa forma e realiza um movimento de 180º graus com as pernas. Já CR7 surge inicialmente deitado, usando um short e uma toalha, fazendo movimentos com as pernas escoradas na parede. Posteriormente, o português apoia o joelho direito na cama e faz um novo alongamento.

A publicação conta com quase 80 milhões de visualizações e foi compartilhada simultaneamente nos dois perfis no Instagram. Somados, Cristiano Ronaldo e Georgina possuem quase 700 milhões de seguidores (635 milhões para o português e 60, 5 milhões para a argentina) na rede social.

O astro português desfruta de suas férias após a participação com Portugal na Eurocopa. A seleção lusitana acabou eliminada nas quartas de final.

Confira o vídeo:

Georgina y Cristiano Ronaldo entrenando en la sauna ???????????????? pic.twitter.com/ZNb5dKiO01 — REAL MADRID FANS ???? (@AdriRM33) July 18, 2024

