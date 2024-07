Botafogo lança camisa em homenagem a Textor

O Botafogo lançou, nesta quinta-feira (18), uma coleção de camisas de John Textor, dono da SAF alvinegra. Os modelos, disponíveis em camisetas e croppeds nas cores preto e branco, estão à venda no site do clube, com preços entre R$ 89,99 e R$ 99,99.

O empresário estampa a peça com um skate no braço esquerdo, enquanto segura uma bandeira do Glorioso com a mão direita. É possível ver também um curativo no cotovelo direito, fazendo referência a quando o norte-americano fraturou o cotovelo em queda de skate. Além disso, há a seguinte frase escrita: John On Fire” (John pegando fogo, na tradução livre).

“Estou sem palavras! As ótimas pessoas nas equipes de marketing, merchandising e design obviamente têm muito tempo de sobra! Isso é hilário!”, escreveu Textor em uma rede social.

O clube já homenageou jogadores em camisas desses modelos. Anteriormente, Tiquinho Soares, Matías Segovia, Tchê Tchê e Júnior Santos ganharam modelos especiais do clube.

