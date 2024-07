Roger Machado destaca chegada ao Internacional: ‘Grande oportunidade na carreira’

nico minimiza passado com o Grêmio e analisa chegada ao grande rival no Sul e oportunidade de crescimento - (crédito: Foto Ricardo Duarte/Internacional)

O técnico Roger Machado foi apresentado pelo Internacional nesta quinta-feira (18). O comandante deixou o Juventude para assumir a equipe colorada após a demissão do argentino Eduardo Coudet.

Todavia, Roger tem um passado no grande rival, o Grêmio, como jogador e também técnico. Assim, ele analisou a rivalidade entre os clubes do Sul:

“Acolho com naturalidade esse processo. Vivi no estado, vivi a rivalidade. Como jogador, sempre tive em vista deixar a rivalidade no campo; nunca interpretei que fôssemos inimigos, apenas adversários. A relação do torcedor é passional, apaixonado pelo seu time, compreende o jogo. Sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. É natural pela paixão do torcedor pelo clube. Mas, como profissional do futebol, há 32 anos nesse lugar, consigo administrar isso de forma que me permita circular bem nesses ambientes e trabalhar com tranquilidade”, disse o comandante em sua apresentação no colorado.

Estreia de Roger pelo Internacional será contra o Botafogo no sábado (20)

Roger, aliás, deixa o Juventude, que está em décimo segundo lugar no Brasileirão, e assume o Internacional, uma colocação abaixo, sendo o décimo terceiro. Sua estreia deve ocorrer contra o Botafogo às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada. Jogo marcado para o sábado (20).

“Uma das razões da decisão pela vinda foi justamente por acreditar que a temporada ainda não acabou e pode acabar bem-sucedida. Quero conquistar com o Inter. Com o elenco que temos, é possível. É uma grande oportunidade na minha carreira, tiveram outras que passaram, mas este momento é muito importante para mim. Permaneci um ano e meio fora do mercado, porque o futebol brasileiro foi invadido pela onda dos estrangeiros. Tenho em vista retomar a minha carreira para me colocar atualmente”, resumiu Roger Machado.