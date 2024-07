Avaí x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

ados opostos na tabela do Brasileirão Série B, equipes vão medir forças no duelo que será realizado nesta sexta-feira (19) na Ressacada - (crédito: Foto: Leandro Boeira/Avaí)

Em duelo pela 16ª rodada do Brasileirão Série B, o Avaí enfrenta a equipe do Ceará no estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O time chega em sexto lugar, tentando retornar ao G4, enquanto o adversário busca se distanciar da zona de rebaixamento.

Onde assistir?

Os canais Sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Avaí

Sem vencer há cinco jogos, o time catarinense saiu do G4 e tem em vista retornar. Assim, comandado por Gilmar Dal Pozzo, vai ao jogo com quatro desfalques: Hygor, João Paulo, Zé Ricardo e Alan Costa, menos aproveitado no momento. No ataque, o experiente Vagner Love está confirmado.

Como chega o Ceará

Buscando deixar de vez o grupo que briga contra o rebaixamento, o Vozão terá o desfalque do atacante Erick Pulga, que não viajou por estar com sintomas de virose. Assim, o ataque deve ser formado por Aylon e Barceló. A equipe vai ao confronto em décimo quarto lugar, com 15 pontos conquistados.

AVAÍ X CEARÁ

Série B – 16ª rodada

Data e horário: 19/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, em Santa Catarina (SC)

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro, Willian Maranhão e Giovanni; Garcez e Vagner Love. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

CEARÁ:Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Jean Irmer, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon e Barceló. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

